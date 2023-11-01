Англія

Команда Мікеля Артети цього разу зупинила виступи на стадії 1/8 фіналу через безвольну поразку на полі суперників.

Команд у англійському футболі лічити не перелічити, тому зрештою укладачі календаря мали знайти можливість для колективів провести баталії в рамках Кубку англійської ліги, де вони дістались уже стадії 1/8 фіналу. Геть не кожному з фаворитів дався цьогорічний розіграш легко, а, наприклад, чинний чемпіон країни, Манчестер Сіті, узагалі вилетів ще на попередньому раунді, тому шлях до перемоги в турнірі було відкрито для інших учасників.

Лондонський Арсенал за звичною для останніх років практикою прагнув нав’язати конкуренцію "містянам" і в цьому турнірі, тож коли вони достроково вилетіли, то дуже зрадів від цієї новини. Але так тривало лише до моменту проведення жеребкування 1/8 фіналу, де "каноніри" мали відправитись на Олімпійський стадіон Лондона заради дербі проти Вест Гема. Команди, що не перемагала до цього в чотирьох матчах поспіль.

За класичним для будь-якого матчу за участі команди Девіда Моєса сценарієм відбувались події першого тайму звітної зустрічі. Арсенал отримав під власний контроль м’яч, а суперники захищались та чекали на можливість ловити суперників на контратаках. Такий футбол доволі швидко наскучив трибунам, тому на перерву ми виходили ледве не за мовчазної тиші.

Хоча приводи для радощів у фанатів "молотків" усе ж таки були. Та ще й неабиякі. Їхня команда з нічого отримала забитий м’яч на власний рахунок, та й у тому моменті на 16 хвилині не обійшлось без відвертого везіння. Вайт невдало підставив голову на ближній стійці під подачу Боуена з кутового на правому фланзі та зрізав м’яч у сітку власних воріт. Арсенал намагався відповідати суперникам чимось схожим, але то вже був не стиль команди Артети.

А на другий тайм Арсенал просто не ввімкнувся своєчасно. На 50 хвилині Аґерд запустив діагональ до правого флангу штрафного на Кудуса, а той у два дотики пробив із-під Зінченка в дальній кут. Потім минуло лише 10 хвилин, але Вест Гему цього вистачило для ще одного збільшення переваги за рахунком. Вайт перевів навіс Цоуфала з правого флангу на ногу Боуену, а той переграв Рамсдейла ударом із рикошетом від Ківьора.

Залишалось ще пів години ігрового часу після цього, а жодного сенсу слідкувати за протистоянням не було в контексті інтриги. Артета спробував хоча б зберегти команді обличчя, випустивши на заміну основних виконавців під завісу гри, проте це суттєво не впливало на поведінку "канонірів" на полі. Лише на останніх секундах Вієйра зумів знайти Едегора на лівому фланзі штрафного, а той пробив у дальній кут низом — ось і все на тому. Чи не єдина притомна атака гостей за всю гру.

Фінальний свисток арбітра Саймона Гупера із Свіндона відправив до чвертьфіналу Кубка англійської ліги Вест Гем, тоді як для Арсенала виступи в цьому турнірі достроково добігли завершення.— Арсенал 3:1Вайт, 16 (авт.), Кудус, 50, Боуен, 61 — Едегор, 90+6Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуен, Соучек, Пакета, Бенрахма (Ворд-Праус, 81) — Кудус (Керер, 88).Гейн — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко (Томіясу, 57) — Гаверц, Жоржиньйо (Райс, 56), Вієйра — Нельсон 9Мартінеллі, 66), Нкетіа (Едегор, 79), Троссар (Сака, 66).