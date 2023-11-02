Англія

Страждання "червоних дияволів" продовжуються.

Манчестер Юнайтед в рамках четвертого раунду Кубка англійської ліги приймав на Олд Траффорд Ньюкасл. Ця зустріч була повторенням тогорічного фіналу, який "червоні дияволи" виграли з рахунком 2:0. Ерік Тен Гаг в цьому матчі повернув у основний склад Каземіро, який отримав капітанську пов'язку, а також довірив місце в основі Ганнібалу. Манкуніанцям вкрай була потрібна перемога, щоб реабілітуватись за поразку від Манчестер Сіті з рахунком 0:3.

Едді Гау теж не обійшовся без ротації, залишивши у запасі Гімрайнша, Альмірона та Вілсона. Проте парагвайський вінгер з'явився на полі вже на п'ятій хвилині, замінивши травмованого Таргетта. З перших хвилин зустрічі команди почергово володіли ігровою ініціативою, проте до дійсно небезпечних моментів справа не доходила.

Підопічні Еріка Тен Гага частіше порушували правила в центральній зоні, що вилилось в попередження для Ганнібала та Каземіро, а згодом господарі пропустили. Лівраменто протягнув м'яч правим флангом, Далот пропустив забігання Альмірона, а вінгер Ньюкасла не вибачив, в ближньому бою перегравши Онана. 0:1.

Манчестер Юнайтед намагався відразу відповісти, проте знов пропустив - Голл класно спіймав м'яч на ногу та пробив точно в дальній кут воріт з кута штрафного. 0:2. Це був шокуючий розвиток подій для "червоних дияволів". Команди пішли відпочивати при рахунку 0:2 та розраховували все змінити в другій половині гри.

Манчестер Юнайтед доволі впевнено розпочав другий тайм після виходу Амрабата та Ван-Біссаки замість Каземіро та Далота, проте не вистачало гостроти у лінії нападу. Марсьяль беззмістовно знаходився на полі, проте точно не загрожував воротам супротивника. Ньюкасл дочекався свого моменту та зробив рахунок розгромним. Віллок відібрав м'яч в центральній зоні, прорвався до чужих воріт та пробив точно в кут. 0:3.

Ерік Тен Гаг випустив на поле Рашфорда, Гойлунда та Фернандеша рятувати матч, проте хм це не вдалось. Манчестер Юнатйед володів територіальною перевагою, проте мав вкрай мало моментів. Одного разу Антоні вивів Фернандеша на ударну позицію в чужому штрафному, проте Бруну пробив невлучно. Ньюкасл грамотно відзахищався та довів гру до логічного завершення. Команда Едді Гау не дозволила Манчестер Юнайтед захистити титул та спробує сама здобути трофей.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3

Голи: Альмірон, 28, Голл, 36, Віллок, 60

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот (Ван-Біссака, 46), Магвайр, Ліндельоф, Регілон — Маунт, Каземіро (Амрабат, 46), Ганнібал (Фернандеш, 65) — Антоні, Марсьяль (Гойлунд, 64), Гарначо (Рашфорд, 65)

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Дамметт, Таргетт (Альмірон, 5), Голл (Берн, 74) — Лонгстафф, Віллок (Гімарайнс, 64), Жоелінтон — Рітчі (Тріпп'єр, 75), Діалло, Гордон (Вілсон, 64)

Попередження: Ганнібал, Каземіро, Регілон, Амрабат — Віллок