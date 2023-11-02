Організатори змагань оголосили пари для наступного раунду.
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02 листопада 2023, 07:58
Напередодні відбулись запеклі протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, за підсумком яких ми дізнались імена восьми колективів, які продовжуватимуть боротьбу за головний трофей.
Організатори змагань вирішили не зволікати з проведенням церемонії жеребкування, тому вона відбулась у прямому ефірі одразу після завершення останнього матчу ігрового дня.
За підсумком процедури було складено наступні чотири пари команд:
Евертон — Фулгем;
Ньюкасл — Челсі;
Порт Вейл — Мідлсбро;
Ліверпуль — Вест Гем.
Зазначимо, що чинний володар трофею, Манчестер Юнайтед, вилетів на попередньому етапі саме за підсумком поразки від Ньюкасла на Олд Траффорд.
Матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться одночасно 20 грудня, о 21:45.