Англія

Організатори змагань оголосили пари для наступного раунду.

Напередодні відбулись запеклі протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, за підсумком яких ми дізнались імена восьми колективів, які продовжуватимуть боротьбу за головний трофей.

Організатори змагань вирішили не зволікати з проведенням церемонії жеребкування, тому вона відбулась у прямому ефірі одразу після завершення останнього матчу ігрового дня.

За підсумком процедури було складено наступні чотири пари команд:

Евертон — Фулгем;

Ньюкасл — Челсі;

Порт Вейл — Мідлсбро;

Ліверпуль — Вест Гем.

Зазначимо, що чинний володар трофею, Манчестер Юнайтед, вилетів на попередньому етапі саме за підсумком поразки від Ньюкасла на Олд Траффорд.

Матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться одночасно 20 грудня, о 21:45.