Англія

Керманич дав свій коментар.

Маурісіо Почеттіно назвав Ріса Джеймса одним із найкращих крайніх захисників у світі.

"Він важливий для нас гравець. Приголомшливий футболіст, на мій погляд, один із найкращих крайніх захисників у світі.

Є спокуса на кшталт "давай, виходь і грай 90 хвилин", але нам треба бути обережними. Поступово він набере форму і зможе справлятися з вимогами, що висуваються", — наводить слова Почеттіно ВВС.

Нагадаємо, що вчора Челсі обіграв Блекберн (2:0) і вийшов до 1/4 Кубка ліги.