Англія

Український вінгер може зіграти проти "шпор".

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі між Тоттенгемом та Челсі, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

Як повідомляє офіційний сайт "синіх", вінгер Челсі Михайло Мудрик повернувся до тренувань в загальній групі.

22-річний українець пропустив останні два матчі своєї команди проти Брентфорда в АПЛ та Блекберна в Кубку англійської ліги через м'язову травму.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Челсі відбудеться в понеділок, 6 листопада, о 22:00 за київським часом.