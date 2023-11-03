Англія

Малійський хавбек пов'язав своє майбутнє з "ірисками".

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту зі своїм центральним півзахисником Абдулаєм Дукуре.

30-річний малієць продовжив угоду з "ірисками", яка відтепер буде розрахована до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, Дукуре перейшов до Евертона з Вотфорда влітку 2020 року за 22 мільйони євро.

З того моменту Абдулай провів за мерсісайдський клуб 108 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.