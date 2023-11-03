Малійський хавбек пов'язав своє майбутнє з "ірисками".
Абдулай Дукуре, ФК Евертон
03 листопада 2023, 14:50
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту зі своїм центральним півзахисником Абдулаєм Дукуре.
30-річний малієць продовжив угоду з "ірисками", яка відтепер буде розрахована до кінця червня 2025 року.
Нагадаємо, Дукуре перейшов до Евертона з Вотфорда влітку 2020 року за 22 мільйони євро.
З того моменту Абдулай провів за мерсісайдський клуб 108 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.