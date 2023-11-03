Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився напередодні матчу проти Фулгема.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем прийматиме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився очікуваннями від цього протистояння на тлі останніх невдач своєї команди та чуток про своє можливе звільнення.

"Ми повинні перемогти. Я від цього не йду. Гравці налаштовані позитивно. Вони хочуть виправити ситуацію. Ми знаємо, які тут високі стандарти. Ми маємо щодня відповідати рівню та дати відсіч. Роздягальня сильна, сильний персонал, сильний менеджмент.

У мене хороша команда. Я вірю в гравців у роздягальні. Ми бачили цих футболістів минулого року, вони можуть набагато краще, але це також залежить і від мене. Я повинен взяти на себе відповідальність... Я докладу всіх зусиль, щоб це зробити.

Варан готовий грати, він поїде з командою. У Віктора Лінделефа якась хвороба, і ми повинні перевірити, чи буде він готовий до завтра", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Матч Манчестер Юнайтед — Фулгем відбудеться в суботу, 4 листопада, о 14:30 за київським часом.