Англія

Стілець під нідерландцем захитався не на жарт.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може бути відправлений у відставку. Про це повідомляє The Times.

Як зазначає джерело, дві поразки з рахунком 0:3 за останній тиждень поставили майбутнє 53-річного нідерландського фахівця під загрозу.

Також зазначається, що деякі футболісти сумніваються у здатності Тен Гага вивести команду із ситуації, в якій вона опинилася і пов'язують надмірно інтенсивні тренування з великою кількістю травм.

На заміну нідерландцю розглядаються головний тренер лісабонського Спортинга Рубен Аморім та Зінедін Зідан. При цьому ситуація ускладнюється невизначеністю щодо зміни власника Манчестер Юнайтед.