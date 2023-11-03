Англія

Залишилось тільки закрити угоду по купівлі частини акцій МЮ.

Голова компанії Ineos Джим Реткліфф близький до придбання 25% акцій Манчестер Юнайтед за 1.3 мільярда фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Sky Sports, після остаточного закриття угоди по купівлі частини акцій "червоних дияволів", Реткліфф інвестує 245 млн. фунтів стерлінгів у клуб. Ці кошти підуть на розвиток інфраструктури Манчестер Юнайтед.

Проте "манкуніанцям", швидше за все, знадобиться набагато більше, ніж 245 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб провести капітальний ремонт, необхідний для того, щоб знову перетворити інфраструктуру клуба на одну з найкращих у світі.

Передбачається, що Джим Реткліфф має намір інвестувати додаткові суми в майбутньому, хоча досі неясно, чи будуть вони публічно обговорюватися під час купівлі частки Манчестер Юнайтед.