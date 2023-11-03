Англія

Сильна заява.

Напередодні матчу 11-го туру АПЛ Фулгем-Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг висловився з приводу своєї футбольної філософії. Його слова наводить сайт goal.com.

"Я прийшов у клуб зі своєю філософією, заснованою на володінні м'ячем, але також і з метою об'єднати її з ДНК Манчестер Юнайтед, з гравцями, їх характером. Ми об'єднали все це минулого сезону і грали у дуже хороший футбол.

Я хочу починати атаки від своїх воріт, володіти м'ячем і ми в кожному матчі намагаємося так чинити. Але в таких матчах, як із Манчестер Сіті, командою, яка добре вміє пресингувати, відправляти м'яч одразу вперед та грати більш вертикально – хороший варіант.