Сильна заява.
Тен Гаг, Getty Images
03 листопада 2023, 21:00
Напередодні матчу 11-го туру АПЛ Фулгем-Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг висловився з приводу своєї футбольної філософії. Його слова наводить сайт goal.com.
"Я прийшов у клуб зі своєю філософією, заснованою на володінні м'ячем, але також і з метою об'єднати її з ДНК Манчестер Юнайтед, з гравцями, їх характером. Ми об'єднали все це минулого сезону і грали у дуже хороший футбол.
Я хочу починати атаки від своїх воріт, володіти м'ячем і ми в кожному матчі намагаємося так чинити. Але в таких матчах, як із Манчестер Сіті, командою, яка добре вміє пресингувати, відправляти м'яч одразу вперед та грати більш вертикально – хороший варіант.
Наші наміри зрозумілі, але реалізація нас підводить. Зараз у нас багато змін, ми не маємо змоги грати одним складом, змушені робити перестановки. Нам не вистачає гравців в оборонній ланці і щоразу доводиться підлаштовуватись, що не допомагає злагодженним діям команди.
Гравці налаштовані позитивно. Вони хочуть все виправити і ми знаємо, які стандарти у цьому клубі. Ми маємо відповідати їм щодня. У нас були дві великі невдачі останнім часом, але ми оговтаємося від них.
У нас сильна роздягальня, сильний тренерський штаб і цей головний тренер також сильний", — підсумував Тен Гаг.
Матч Фулгем-Манчестер Юнайтед відбудеться в суботу, 4 листопада, о 14:30 за київським часом.