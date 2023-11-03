Англія

Мріяти не шкідливо, але що на це скажуть у Мадриді?

Англійський Ліверпуль не полишає надій влітку підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"Мерсісайдці" так чи інакше контактують з французьким нападником протягом багатьох років і не переставали цього робити останнім часом. Юрген Клопп приватним літаком літав до Ніцци в першій половині 2017-го, коли форвард був ще в Монако і проводив з ним зустріч. Таку інформацію надає L’Equipe.

З того часу в стані Ліерпуля завжди вірили, що мають шанси підписати зірку збірної Франції.

Зазначається, що у ПСЖ не переймаються відходом Мбаппе безкоштовно, оскільки впевнені в укладеній у серпні угоді. У той же час, навряд чи парижани до кінця 2023 року можуть розраховувати на активні переговори про продовження контракту зі своїм головним активом.

Кіліан Мбаппе у цьому сезоні зіграв за ПСЖ 12 матчів, забив 12 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.