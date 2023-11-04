Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Брайтон.

Евертон та Брайтон зіграють поміж собою на Гудісон Парк у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Шон Дайч, у порівнянні з перемогою над лондонським Вест Гемом (1:0), залучив до стартового складу Янга праворуч у захисті, тоді як Гує долучиться до центральної. Віталій Миколенко зберіг за собою місце ліворуч у захисті.

Роберто Де Дзербі, після нічиєї проти лондонського Фулгема (1:1), використав із перших хвилин Вербрюггена в рамці воріт, тоді як Велтман та ван Геке долучаться до трійки в центрі оборони, а Мілнер та Гілмор гратимуть у центрі поля. Гросс розташується в парі з Лалланою під нападником Фергюсоном.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Люїн.

Запасні: Віргінія, Лонерган, Паттерсон, Кін, Годфрі, Данжума, Бету, Шерміті, Доббін.



Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Адінгра, Мілнер, Гілмор, Мітома — Гросс, Лаллана — Фергюсон.

Запасні: Стіл, Лемпті, Ігор, Вебстер, Дауд, Балеба, Буонанотте, Жоао Педро, Фаті.



Гра Евертон — Брайтон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.