Англія

Завершився матч АПЛ, в якому команда Тен Гага набрала три бали.

В рамках одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Фулгема. Команді Еріка Тен Гага було вкрай необхідно набирати три бали після двох поразок на Олд Траффорд з рахунком 0:3.

З перших хвилин у стартовому складі з'явився Алехандро Гарначо, який змінив у складі Маркуса Рашфорда. Англійський нападник отримав пошкодження й не зміг взяти участь у матчі. В центрі захисту вийшов вже дещо звичний дует Магвайра та Еванса, а в центрі поля з перших хвилини з'явився Крістіан Еріксен. Вже на другій хвилині Магвайр потрапив у невдалий стик, через що Варану довелось почати розминку, втім все обійшлось.

З перших хвилин команди задали не найвищий темп гри, проте небезпечний момент відбувся після стандартного положення. Еріксен здорово навісив на дальню стійку, Гарначо в один доторк переправив м'яч на інший кут воріт, а Мактоміней вчергове розписався у воротах супротивника. Втім, Гаррі Магвайр був в офсайді під час боротьби за м'яч, що стало підставою для скасовування голу.

Фулгем більше розраховував на швидкі випади й доволі часто мав успіх. В одному з епізодів спочатку Вілліан змістився в центр та пробив, проте його удар заблокували, а після спроби Вілсона врятував Онана! Вілсон доволі часто опинявся в штрафному гостей, проте манкуніанці добре оборонялись в цих епізодах — для них це не стало несподіванкою.

Ближче до кінця тайму команди збавили обороти та не мали дійсно небезпечних моментів. Відпочивати Манчестер Юнайтед та Фулгем пішли при рахунку 0:0. На початку другого тайму команда Еріка Тен Гага видала доволі потужний відтинок з високими швидкостями, проте здивувати оборону супротивника не вдалось.

Фулгем, своєю чергою, стримав тиск опонента та створив декілька небезпечних моментів. Спочатку Андре Онана в видовищному стрибку врятував команду після удару Гаррі Вілсона з-за меж штрафного, а згодом Жоау Палінья пробивав з близької дистанції, проте камерунський голкіпер перевів м'яч на кутовий.

Ще дещо пізніше Муніз пробив головою після подачі з кутового, проте м'яч пройшов дещо вище воріт. Незабаром нападник отримав пошкодження та зі сльозами на очах покинув поле. Ерік Тен Гаг намагався змінити хід гри завдяки виходу Пеллістрі, Маунта та Марсьяля. В одному з епізодів французький нападник пробивав в складному стрибку, проте м'яч трохи розминувся з кутом воріт.

Вже в компенсований час вболівальники нарешті побачили забитий м'яч. Фернандеш прибрав супротивника на замаху біля штрафного та пробив точно в кут воріт. 0:1. Після цього "червоні дияволи" грамотно зіграли в обороні та довели поєдинок до логічного завершення.

Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 90+1

Фулгем: Лено — Кастань, Рім, Бессі, Робінсон — Палінья, Івобі (Хіменес, 89) — Вілсон (Керні, 90), Перейра (Декордова-Рейд, 81), Вілліан (Лукич, 76) — Родріго (Вінісіус, 76)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Еванс, Магвайр, Далот — Мактоміней, Еріксен (Маунт, 79) — Антоні (Пеллістрі, 63), Бруну Фернандеш, Гарначо (Варан, 90+3) — Гойлунд (Марсьяль, 79)

Попередження: Робінсон, Палінья, Перейра, Івобі, Вілсон — Гарначо, Далот