Англія

Важка перемога "манкуніанців".

У рамках 11-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на виїзді мінімально здолав лондонський Фулгем (1:0). Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами після переможної гри.

"Після двох великих поразок, звичайно, всі дуже незадоволені. Це безумовно не ті стандарти, яких ми маємо досягти. Ми хотіли покращитись і отримати правильну реакцію після тих поразок від футболістів, і я думаю, що ми її отримали. Хороший результат і ми їм задоволені.

Потрібно добре грати і тоді очки прийдуть. Я завжди хочу покращити ігровий процес. Іноді потрібно бути прагматичнішим, але сьогодні ми грали краще.