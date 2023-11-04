Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 листопада 2023 року, 14:30.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед, де зазнав мінімальної поразки.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Бруну Фернандеш, який приніс "червоним дияволам" три очки в актив у компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Манчестер Юнайтед в 11 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 90+1

Фулгем: Лено — Кастань, Рім, Бессі, Робінсон — Палінья, Івобі (Хіменес, 89) — Вілсон (Керні, 90), Перейра (Декордова-Рейд, 81), Вілліан (Лукич, 76) — Родріго (Вінісіус, 76)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Еванс, Магвайр, Далот — Мактоміней, Еріксен (Маунт, 79) — Антоні (Пеллістрі, 63), Бруну Фернандеш, Гарначо (Варан, 90+3) — Гойлунд (Марсьяль, 79)

Попередження: Робінсон, Палінья, Перейра, Івобі, Вілсон — Гарначо, Далот