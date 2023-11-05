Скандальна перемога "сорок".
Едді Гау, Getty Images
05 листопада 2023, 09:41
У рамках 11-го туру АПЛ, Ньюкасл на Сент Джеймс Парк за рахунок неоднозначного гола Ентоні Гордона мінімально переміг лондонський Арсенал. Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував переможну для себе гру.
"Важкий матч, важлива перемога, бойова гра. Потрібно віддати належне гравцям – вони сьогодні повністю виклалися. Обидві команди грали добре, але, мабуть, показали не найкращий свій футбол – було багато боротьби в центрі поля, єдиноборств і дякувати Богу, у результаті ми взяли гору.
Ми добре зіграли в обороні, нейтралізували їхню атаку, не давши створити вірних гольових моментів. Коли не пропускаєш – ти завжди у грі. Нам потрібно було завжди залишатися у грі, ми це робили і врешті-решт забили.
Не до такої гри ми готувалися, але заради перемоги потрібно вміти грати по-різному і, гадаю, на даний момент наша команда вміє це робити
Ми знаходимося у темряві, стоїмо біля поля та бачимо VAR на екрані, але без відео-картинки. Я бачив теж саме, що й бачили усі інші. На мою думку гол цілком легетимний"
, — цитує головного тренера Ньюкасла BBC
.