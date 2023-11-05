Англія

Скандальна перемога "сорок".

У рамках 11-го туру АПЛ, Ньюкасл на Сент Джеймс Парк за рахунок неоднозначного гола Ентоні Гордона мінімально переміг лондонський Арсенал. Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував переможну для себе гру.

"Важкий матч, важлива перемога, бойова гра. Потрібно віддати належне гравцям – вони сьогодні повністю виклалися. Обидві команди грали добре, але, мабуть, показали не найкращий свій футбол – було багато боротьби в центрі поля, єдиноборств і дякувати Богу, у результаті ми взяли гору.

Ми добре зіграли в обороні, нейтралізували їхню атаку, не давши створити вірних гольових моментів. Коли не пропускаєш – ти завжди у грі. Нам потрібно було завжди залишатися у грі, ми це робили і врешті-решт забили.

Не до такої гри ми готувалися, але заради перемоги потрібно вміти грати по-різному і, гадаю, на даний момент наша команда вміє це робити