Англія

Іспанський фахівець у гніві.

У рамках 11-го туру АПЛ, лондонський Арсенал вперше програв у чемпоінаті в матчі проти Ньюкасла (0:1). Епізод з єдиним забитим голом у виконанні півзахисника "сорок" Ентоні Гордона виявився доволі суперечливим. Після матчу ключовий епізод гри прокоментував головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Я похвалив гравців за те, як вони грали та билися на цьому стадіоні. Результат мав бути іншим з багатьох причин. Якщо якась команда і прагнула перемогти, то це Арсенал.

Мені соромно за те, що сталося, за те, що цей гол не був скасований у лізі, яку ми називаємо найкращою у світі. Я 20 років у цій країні і тепер мені соромно. Це ганьба!