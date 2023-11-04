Іспанський фахівець у гніві.
Гол Гордона, Getty Images
04 листопада 2023, 22:56
У рамках 11-го туру АПЛ, лондонський Арсенал вперше програв у чемпоінаті в матчі проти Ньюкасла (0:1). Епізод з єдиним забитим голом у виконанні півзахисника "сорок" Ентоні Гордона виявився доволі суперечливим. Після матчу ключовий епізод гри прокоментував головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
"Я похвалив гравців за те, як вони грали та билися на цьому стадіоні. Результат мав бути іншим з багатьох причин. Якщо якась команда і прагнула перемогти, то це Арсенал.
Мені соромно за те, що сталося, за те, що цей гол не був скасований у лізі, яку ми називаємо найкращою у світі. Я 20 років у цій країні і тепер мені соромно. Це ганьба!
Занадто багато поставлено на карту. Ми намагаємось робити неймовірні речі, щотижня виступати на найвищому рівні.
Коли ми недостатньо хорошо граємо, я беру відповідальність за це. Але те, що сталося зараз, не відповідає рівню, який має бути у цій лізі, тому, яка боротьба йде у цій лізі.
Мені соромно, що я маю до цього відношення"
, — наводить різкі слова Артети BBC
.