Англія

Англієць може надовго залишитися на Енфілді.

Англійський Ліверпуль та Трент Александер-Арнольд розпочали переговори стосовно нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

Англієць є вихованцем академії "мерсисайдців", виступаючи за основну команду з 2016 року.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 11 матчів та відзначився трьома гольовими передачами.