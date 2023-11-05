Англієць може надовго залишитися на Енфілді.
Трент, Getty Images
05 листопада 2023, 15:51
Англійський Ліверпуль та Трент Александер-Арнольд розпочали переговори стосовно нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.
Англієць є вихованцем академії "мерсисайдців", виступаючи за основну команду з 2016 року.
Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 11 матчів та відзначився трьома гольовими передачами.