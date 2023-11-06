Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 11-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 листопада і розпочнеться о 22:00.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Тоттенгемом та Челсі, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИСТОПАДА, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після поразки Арсеналу від Ньюкасла цими вихідними Тоттенгем наразі залишається єдиною командою поточного сезону АПЛ, яка поки що не знає поразок. Десь "шпорам" відверто щастило, але робота Анге Постекоглу в будь-якому випадку заслуговує на похвалу — так стилістично змінити гру команди в найкоротші терміни під силу не кожному, а австралійському фахівцю грецького походження це вдалося.

Єдиною невдачею Тоттенгема у новій кампанії є виліт від Фулгема з Кубка англійської ліги за підсумками післяматчевої серії пенальті, але цей далеко не той турнір, за виступами якого оцінюється робота тренерського штабу Прем'єр-ліги. У внутрішній першості "шпори" мають вісім перемог у десяти поєдинках за наявності двох нічиїх. Коли ця тенденція завершиться — поки що передумов небагато.

Челсі, у свою чергу, останнім часом набагато більше радував, ніж розчаровував. Маурісіо Почеттіно вже встиг налагодити гру своєї команди, і це почало відображатися і на результатах. Перемоги над Брайтоном і Фулгемом, а також нічия з Арсеналом — це, безперечно, успіхи, але поразка від Брентфорда дещо зіпсувала загальне враження від Челсі "останнього" зразка.

Але не можна сказати, що проти Брентфорда "сині" показали поганий рівень футболу. Вони дозволили створити "бджолам" півтора моменти, які команда Томаса Франка і реалізувала. А щодо реалізації — тут у Челсі простежуються помітні проблеми. Колектив Почеттіно може створити безліч непоганих можливостей протягом матчу, але реалізувати з них лише один.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума, Меддісон — Кулушевські, Сон, Рішарлісон Челсі: Санчес — Колвілл, Дісасі, ТІаго Сілва, Кукурелья — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг Не зіграють: Сессеньйон, Вайтмен, Перішич, Соломон — Фофана, Нкунку, Лавія, Чілвелл, Броя, Чуквуемека, Чалоба Під питанням: Удоджі, Девіс — Палмер, Мудрик ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року) ПОТОЧНА ФОРМА