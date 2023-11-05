У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Астон Віллу на стадіоні Сіті Граунд. 

Ноттінгем Форест здолав Астон Віллу, відправивши до воріт суперника два голи. 

Огляд матчу

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 2:0

Голи: Айна, 5, Мангаля, 47

Попередження: Даніло, 88 — Камара, 64

Ноттінгем Форест: Влаходімос — Тоффоло (Ор'є, 71), Ніакате, Мурільйо, Айна (Вільямс, 87) — Домінгес (Єйтс, 87), Мангаля, Сангаре — Гіббс-Вайт, Авонії (Даніло, 82), Еланга

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Тілеманс, 59), Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Камара (Д. Карлос, 78), Д. Луїс (Дендонкер, 86), Дзаніоло (Бейлі, 46) — Діабі, Воткінс. 