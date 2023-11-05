Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 листопада 2023 року, 16:00.
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05 листопада 2023, 18:59
У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Астон Віллу на стадіоні Сіті Граунд.
Ноттінгем Форест здолав Астон Віллу, відправивши до воріт суперника два голи.
Огляд матчу:
Ноттінгем Форест — Астон Вілла 2:0
Голи: Айна, 5, Мангаля, 47
Попередження: Даніло, 88 — Камара, 64
Ноттінгем Форест: Влаходімос — Тоффоло (Ор'є, 71), Ніакате, Мурільйо, Айна (Вільямс, 87) — Домінгес (Єйтс, 87), Мангаля, Сангаре — Гіббс-Вайт, Авонії (Даніло, 82), Еланга
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Тілеманс, 59), Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Камара (Д. Карлос, 78), Д. Луїс (Дендонкер, 86), Дзаніоло (Бейлі, 46) — Діабі, Воткінс.