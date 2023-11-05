Англія

Завершився ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату Англії.

У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Астон Віллу на стадіоні Сіті Граунд.

"Лісники" досить швидко вийшли вперед завдяки голу Айни. На початку другого тайму Мангаля подвоїв перевагу господарів поля. Астон Вілла виглядала впевненіше, але так і не зуміла втілити цю перевагу у результативні удари.

Nott'm Forest stretch their unbeaten home run to eight Premier League matches 💪#NFOAVL pic.twitter.com/hQo9PnBkdv — Premier League (@premierleague) November 5, 2023

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 2:0

Голи: Айна, 5, Мангаля, 47

Попередження: Даніло, 88 — Камара, 64

Ноттінгем Форест: Влаходімос — Тоффоло (Ор'є, 71), Ніакате, Мурільйо, Айна (Вільямс, 87) — Домінгес (Єйтс, 87), Мангаля, Сангаре — Гіббс-Вайт, Авонії (Даніло, 82), Еланга

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Тілеманс, 59), Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Камара (Д. Карлос, 78), Д. Луїс (Дендонкер, 86), Дзаніоло (Бейлі, 46) — Діабі, Воткінс

Зазначимо, що сьогодні, 5 листопада, у рамках 11-го туру чемпіонату Англії відбудеться ще один поєдинок — Лутон Таун прийматиме Ліверпуль.