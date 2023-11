У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Астон Віллу на стадіоні Сіті Граунд.

"Лісники" досить швидко вийшли вперед завдяки голу Айни. На початку другого тайму Мангаля подвоїв перевагу господарів поля. Астон Вілла виглядала впевненіше, але так і не зуміла втілити цю перевагу у результативні удари.

