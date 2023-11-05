Англія

"Червоні" провели не найкращий поєдинок.

У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив на виїзд до Лутона.

Колектив Юргена Клоппа мав перевагу під час зустрічі, проте не зумів реалізувати свої моменти. Зокрема, найбільш очевидний шанс мав Дарвін Нуньєс, який після скидки від Мохамеда Салаха пробив вище воріт із чудової позиції.

На 80-й хвилині Лутон підловив Ліверпуль на контратаці та забив гол зусиллями Чонга.

Господарі були близькі до перемоги, але Діас на 95-й хвилині відіграв один гол. Як результат – нічия, 1:1.

Лутон – Ліверпуль 1:1

Голи: Чонг 80 – Діас 90+5

Лутон: Камінскі – Ошо, Локʼєр, Менгі – Каборе, Барклі, Накамба, Таунсенд (Чонг 61), Дауті – Морріс (Адебайо 75), Огбене (Браун 80).

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес (Цімікас 67) – Гравенберх (Луїс Діас 84), Макаллістер, Собослай (Еллліот 66) – Салах, Нуньєс, Жота (Гакпо 66).

Попередження: Накамба 44 – Макаллістер 54.