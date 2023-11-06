Англія

Аргентинець згадав найважливіший матч своєї кар'єри.

Найкращий воротар 2023 року за версією France Football аргентинець Еміліано Мартінес згадав фінал чемпіонату світу у Катарі, в якому збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті здолала збірну Франції. Його цитує L’Equipe.

"Перед фіналом я відчував впевненість та гордість. Виходячи на розминку, я сказав собі, що маю насолодитися цим моментом, незважаючи ні на що.

Протягом сімдесяти п'яти хвилин ми грали краще ніж будь-коли. Чарівність футболу в тому, що всього за десять хвилин все може перевернутися з ніг на голову. Але цей матч зробив мене найкращим воротарем. Подолання труднощів – це історія всього мого життя", — сказав воротар Астон Вілли.