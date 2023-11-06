Англія

Стали відомі склади команд на лондонське дербі.

В рамках 11 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Тоттенгем на своєму полі зіграє проти Челсі.

"Шпори" хочуть повернути собі першу сходинку, проте Почеттіно приїхав до своєї колишньої команди за трьома очками. В склад лондонців повернувся український вінгер Михайло Мудрик, який відновився після травми.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума, Меддісон — Кулушевські, Сон, Джонсон

Запасні: Форстер, Емерсон, Даєр, Скіпп, Хойб'єрг, Ло Чельсо, Бентанкур, Рішарлісон, Хіль

Челсі: Санчес — Колвілл, Дісасі, ТІаго Сілва, Джеймс — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг

Запасні: Петрович, Кукурелья, Бадьяшиль, Гюсто, Маатсен, Угочукву, Мудрик, Мадуеке, Де Соуза

Початок матчу Тоттенгем — Челсі заплановано на 22:00 за київським часом. Стежте за розвитком подій в нашій текстовій онлайн-трансляції.