Команди провели шикарний матч, в якому було все, проте три бали набрали "сині".
Тоттенгем - Челсі, getty images
07 листопада 2023, 00:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Челсі 1:4
Голи: Кулушевські, 6 — Палмер, 35 (пенальті), Джексон, 75, 90+4, 90+7
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Емерсон, 45+1), Удоджі — Сарр (Бентанкур, 61), Біссума, Меддісон (Гойб'єрг, 45+1) — Кулушевські (Скіпп, 61), Сон, Джонсон (Даєр, 34)
Челсі: Санчес — Колвілл (Кукуерлья, 46), Дісасі, Тіаго Сілва, Джеймс (Гюсто, 77) — Галлагер, Кайседо, Енцо (Мудрик, 58) — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг (Угочукву, 90+1)
Попередження: Удоджи, Сарр — Джексон, Колвілл, Гюсто, Мудрик, Угочукву
Вилучення: Ромеро, 33 (пряма червона), Удоджі, 55 (друге попередження)