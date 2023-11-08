Англія

Михайлу Мудрику та Челсі варто приготуватись.

Ньюкасл та Вулвергемптон за підсумками свого протистояння в рамках 10 туру англійської Прем’єр-ліги розписали мирову (2:2), але в цілому були не дуже задоволені якістю роботи головного арбітра Ентоні Тейлора в тому матчі.

Вулвергемптон — Ньюкасл 2:2 Відео голів та огляд матчу 28.10.2023

Найбільшим приводом для обурення стало рішення рефері щодо призначення пенальті у ворота "вовків", який наприкінці першого тайму реалізував Каллум Вілсон.

У підсумку, колегія арбітрів АПЛ визнала помилку Тейлора та в якості покарання наказало відправити свого працівника до Чемпіоншипу, де йому довірили працювати на грі Престона та Ковентрі.

Але й там не обійшлось без пригод — "небесно-блакитні" могли отримати пенальті власні ворота, але Ентоні не побачив фолу Кайла Макфадзеана проти нападника Мілутіна Осмаїча у власному штрафному, у чому можна було пересвідчитись на повторі.

Однак нічого — Тейлор повертається до АПЛ на тлі цієї вимушеної павзи, і найближчими вихідними отримає можливість працювати на суперматчі Челсі та Манчестер Сіті на Стемфорд Бридж.

Цікаво, що до цього він уже двічі судив гру за участі "синіх" у цьому сезоні, тоді як провів усього дев’ять матчів у "елітному" дивізіоні.

Матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 12 листопада, о 18:30.