Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 19:30.

У десятому турі чемпіонату Англії Вулвергемптон на своєму полі приймав Ньюкасл.

Команди забили чотири голи на двох, але переможця виявити так і не зуміли.

Огляд матчу:

Вулвергемптон – Ньюкасл 2:2

Голи: Леміна (36), Хван (71) – Вілсон (22, 45+4, з пенальті).

Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Доусон, Тоті, Аїт-Нурі — Леміна (Гомеш, 86), Траоре (Дойл, 54) — Нету (Калайджич, 77), Кунья, Хван.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Віллок, 72), Вілсон, Гордон.

Попередження: Аїт-Нурі (83) — Берн (66), Ласселс (70), Тріпп'єр (82), Лонгстафф (90+6).