Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 19:30.
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28 жовтня 2023, 22:54
У десятому турі чемпіонату Англії Вулвергемптон на своєму полі приймав Ньюкасл.
Команди забили чотири голи на двох, але переможця виявити так і не зуміли.
Огляд матчу:
Вулвергемптон – Ньюкасл 2:2
Голи: Леміна (36), Хван (71) – Вілсон (22, 45+4, з пенальті).
Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Доусон, Тоті, Аїт-Нурі — Леміна (Гомеш, 86), Траоре (Дойл, 54) — Нету (Калайджич, 77), Кунья, Хван.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Віллок, 72), Вілсон, Гордон.
Попередження: Аїт-Нурі (83) — Берн (66), Ласселс (70), Тріпп'єр (82), Лонгстафф (90+6).