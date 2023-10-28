У десятому турі чемпіонату Англії Вулвергемптон на своєму полі приймав Ньюкасл.

Команди забили чотири голи на двох, але переможця виявити так і не зуміли.

Огляд матчу

Вулвергемптон – Ньюкасл 2:2
Голи: Леміна (36), Хван (71) – Вілсон (22, 45+4, з пенальті). 

Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Доусон, Тоті, Аїт-Нурі — Леміна (Гомеш, 86), Траоре (Дойл, 54) — Нету (Калайджич, 77), Кунья, Хван. 

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Віллок, 72), Вілсон, Гордон. 

Попередження: Аїт-Нурі (83) — Берн (66), Ласселс (70), Тріпп'єр (82), Лонгстафф (90+6). 