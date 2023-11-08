Вболівальник отримав нове покарання після апеляції з боку клубу та поліції.
Сон Хин Мін, Getty Images
08 листопада 2023, 14:58
Вболівальник Крістал Пелес Роберт Гарланд не зможе відвідувати матчі протягом трьох років. Так його покарали за расистські образи на адресу південнокорейського нападника Тоттенгема Сон Хин Міна, повідомляє видання The Guardian.
У лондонському клубі кажуть, що продовжуватимуть вживати найсуворіших можливих заходів стосовно тих, кого визнають винними у дискримінації. 44-річного Роберта Гарланда спочатку засудили до 60 годин неоплачуваної роботи та оштрафували на 1384 фунти стерлінгів у серпні, після того, як він визнав себе винним у порушенні громадського порядку на расистській основі.
Зазначається, що у травні чоловік кричав і жестикулював у бік південнокорейця під час матчу англійської Прем'єр-ліги. "Шпори" та столична поліція вважали, що покарання було занадто м'яким, тож подали апеляцію до підрозділу футбольної поліції Великобританії. Внаслідок цього подання і було видано наказ про згадану заборону.
"Цей випадок демонструє, що злочини на ґрунті ненависті у футболі не допускатимуться. Дії Гарланда були справедливо засуджені у соціальних мережах, і ми закликаємо всіх уболівальників продовжувати звертати увагу поліції або стюардів на будь-які форми дискримінаційної поведінки щодо гравців або фанів, щоб ми могли передавати такі справи до суду", — заявив Кевін Крісті з Королівської прокуратури.