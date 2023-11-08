Англія

Вболівальник отримав нове покарання після апеляції з боку клубу та поліції.

Вболівальник Крістал Пелес Роберт Гарланд не зможе відвідувати матчі протягом трьох років. Так його покарали за расистські образи на адресу південнокорейського нападника Тоттенгема Сон Хин Міна, повідомляє видання The Guardian.

У лондонському клубі кажуть, що продовжуватимуть вживати найсуворіших можливих заходів стосовно тих, кого визнають винними у дискримінації. 44-річного Роберта Гарланда спочатку засудили до 60 годин неоплачуваної роботи та оштрафували на 1384 фунти стерлінгів у серпні, після того, як він визнав себе винним у порушенні громадського порядку на расистській основі.

Зазначається, що у травні чоловік кричав і жестикулював у бік південнокорейця під час матчу англійської Прем'єр-ліги. "Шпори" та столична поліція вважали, що покарання було занадто м'яким, тож подали апеляцію до підрозділу футбольної поліції Великобританії. Внаслідок цього подання і було видано наказ про згадану заборону.

"Цей випадок демонструє, що злочини на ґрунті ненависті у футболі не допускатимуться. Дії Гарланда були справедливо засуджені у соціальних мережах, і ми закликаємо всіх уболівальників продовжувати звертати увагу поліції або стюардів на будь-які форми дискримінаційної поведінки щодо гравців або фанів, щоб ми могли передавати такі справи до суду", — заявив Кевін Крісті з Королівської прокуратури.