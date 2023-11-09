Англія

Наставник задоволений виступами футболіста.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо виступів Кая Гаверца - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий, що в нас у команді є такий гравець. У нього все дуже добре. Для мене проти Вест Гема в першому таймі він був найкращим гравцем, Проти Ньюкасла — одним із найкращих.. і проти Севільї ми це знову побачили".

Кай вийшов на заміну в поєдинку із андалусійським клубом, проте не зміг відмітитися результативними діями.

Цього сезону він провів 18 матчів та оформив 1+1.