Наставник задоволений виступами футболіста.
Кай Гаверц - Getty Images
09 листопада 2023, 17:29
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо виступів Кая Гаверца - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я дуже щасливий, що в нас у команді є такий гравець. У нього все дуже добре. Для мене проти Вест Гема в першому таймі він був найкращим гравцем, Проти Ньюкасла — одним із найкращих.. і проти Севільї ми це знову побачили".
Кай вийшов на заміну в поєдинку із андалусійським клубом, проте не зміг відмітитися результативними діями.
Цього сезону він провів 18 матчів та оформив 1+1.