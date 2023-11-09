Англія

Точні строки відновлення гравця наразі невідомі.

Бразильський центральний нападник Тоттенгема Рішарлісон сьогодні, 9 листопада, переніс операцію на паху, повідомили на офіційному сайті "шпор".

Гравець негайно почне свою реабілітацію з медичним персоналом лондонців, перш ніж повернеться до тренувань у найближчі тижні.

Він точно пропустить зустріч з Вулвергемптоном у рамках 12-го туру АПЛ, яка відбудеться у суботу, 11 листопада.

У цьому сезоні 26-річний нападник взяв участь в 11 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 асистами.