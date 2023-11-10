Англія

Важливе рішення керівництва "орлів".

Представник АПЛ Крістал Пелес продовжив контракт зі своїм півзахисником Еберечі Езе. Таку інформацію надає офіційний сайт англійського клубу.

25-річний гравець підписав нову угоду з клубом до 2027 року.

Голова правління клубу Стів Періш заявив:

"Я дуже радий, що Еберечі пов'язав своє майбутнє з футбольним клубом Крістал Пелас.

Як футболіст збірної Англії та перевірений гравець на рівні Прем'єр-ліги, його таланти добре відомі всім. Він привносить із собою зразковий менталітет та характер у все, що він робить"

Минулого сезону Езе став найкращим бомбардиром команди у АПЛ, забивши десять голів у 38 матчах чемпіонату.

Цього сезону на його рахунку десять матчів за Крістал Пелес в усіх турнірах, один гол та три результативні передачі.