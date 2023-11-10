Англія

Шотландець може надовго залишитися на Віталіті Стедіум.

Борнмут та шоталндський півзахисник Раян Крісті підписали нову угоду терміном до літа 2027 року. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Виконавчий директор АФК Борнмут Ніл Блейк після підписання нового контракту з футболістом заявив:

"Ми раді, що Раян продовжує своє перебування у клубі.

Він був важливою частиною нашої команди з того часу, як приєднався до нас і має унікальні якості, у тому числі високий рівень тактичного інтелекту. Раян зразковий професіонал на полі та за його межами і він надзвичайно популярний у роздягальні"

Раян Крісті перейшов до Борнмута наприкінці літа 2021 року за 2.9 млн. євро з шотландського Селтіка. З того часу він зіграв за "вишневих" 89 матчів, забив шість голів та віддав десять гольових передач.