Англія

Португальця згадують в Манчестері.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд, який влітку переїхав на Олд Траффорд з італійської Аталанти за 75 млн. євро, дав інтерв'ю клубному сайту "червоних дияволів".

"Кріштіану був моїм кумиром у дитинстві. Я завжди вважав його найкращим футболістом у світі і намагався вчитися у нього. Він, мабуть, також найвеличніший бомбардир в історії. Я завжди дивився на нього в ті часи, коли він був класним дріблером. Згодом він перетворився в справжнього бомбардира.

Ви знаєте, що Роналду мав справжній талант, але він багато працював, щоб стати кращим в історії, і мені це в ньому подобається.

Я думаю, що є багато речей, які я можу покращити і це, звичайно добре, тому що тоді я думаю, що зможу стати ще сильнішим нападником, ніж зараз. Сподіваюся, я зможу продовжувати вчитися щодня у хлопців, під час матчів та у тренерського штабу. Мої батьки завжди були зі мною дуже чесні, кажучи, що якщо я хочу досягти вершини, доведеться дуже сильно працювати. Мова завжди йшла про те, щоб удосконалюватися, ставати краще і намагатися досягти більш високого рівня. Досі це працювало досить добре. Але так, мені ще доведеться пройти довгий шлях", — сказав датський нападник.

Цього сезону, Расмус Гойлунд зіграв за Манчестер Юнайтед 14 матчів та забив п'ять м'ячів. Відзначимо, що всі свої голи за МЮ данець провів у Лізі чемпіонів, не відзначившись жожодного разу у АПЛ.