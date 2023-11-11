Англія

Манчестер Юнайтед підтвердив травму у свого центрального захисника.

Англійський Манчестер Юнайтед посеред тижня поступився в гостьовому матчі проти данського Копенгагена в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

На початку першого тайму звітної зустрічі головному тренеру "Червоних дияволів" Еріку тен Гагу довелось зняти з гри центрального захисника Джонні Еванса, який зазнав пошкодження, на користь появи на полі Рафаеля Варана.

На наступний день після гри клубні лікарі провели глибоке обстеження виконавця з Північної Ірландії, яке встановило в нього розтягнення м’язів стегна.

Як повідомила прес-служба Юнайтед, від такого пошкодження їхній гравець відновлюватиметься кілька тижнів, тому не братиме участь у роботі з командою.

Нагадаємо, що останнім істотним пошкодженням у Еванса була травма гомілкової кістки ще тоді, коли він грав за Лестер наприкінці минулого сезону.

У поточному сезоні Джонні зіграв вісім матчів та зробив одну гольову передачу.