Манчестер Юнайтед підтвердив травму у свого центрального захисника.
Джонні Еванс, Getty Images
11 листопада 2023, 11:31
Англійський Манчестер Юнайтед посеред тижня поступився в гостьовому матчі проти данського Копенгагена в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.
Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
На початку першого тайму звітної зустрічі головному тренеру "Червоних дияволів" Еріку тен Гагу довелось зняти з гри центрального захисника Джонні Еванса, який зазнав пошкодження, на користь появи на полі Рафаеля Варана.
На наступний день після гри клубні лікарі провели глибоке обстеження виконавця з Північної Ірландії, яке встановило в нього розтягнення м’язів стегна.
Як повідомила прес-служба Юнайтед, від такого пошкодження їхній гравець відновлюватиметься кілька тижнів, тому не братиме участь у роботі з командою.
Нагадаємо, що останнім істотним пошкодженням у Еванса була травма гомілкової кістки ще тоді, коли він грав за Лестер наприкінці минулого сезону.
У поточному сезоні Джонні зіграв вісім матчів та зробив одну гольову передачу.