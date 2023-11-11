Англія

Новий Трент?

Англійський Ліверпуль цікавиться універсальним гравцем Лідс Юнайтед Арчі Греєм. Про це повідомляє footballtransfers.com.

Ліверпуль може спробувати підписати гравця в літнє трансферне вікно. Лідс не хоче розлучатися з Греєм, але, ймовірно, буде змушений його продати, якщо отримає вигідну пропозицію. "Павлини" оцінюють трансферну вартість 17-річного таланта в 40-50 млн. фунтів стерлінгів.

Молодий британець може закрити позиції в опорній зоні та на правому фланзі оборони.

Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Цього сезону, Арчі Грей зіграв за Лідс 16 матчів, не відзначившись результативними діями.