Англія

В Лізі чемпіонів теж все добре.

В рамках 12-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед мінімально переграв аутсайдера Лутон Таун (1:0). Коментар після матчу дав головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг. Його слова наводить MEN.

"Навіть після всіх проблем, з якими ми зіткнулися, ми все ще знаходимося поряд із першою четвіркою. Коли МЮ почне показувати хороший футбол і команда буде у повному складі протягом кількох тижнів або місяців, а інші втрачатимуть очки тоді ситуація стане ще кращою.

Зараз ми виграли у чотирьох з п'яти останніх турів АПЛ, це добре. Ми взагалі у досить хорошому становищі. Якщо брати до уваги всі проблеми, з якими ми зіткнулися, то ми в дуже хорошому становищі. Це привід для оптимізму.

Надалі нам потрібно підняти рівень гри. Те, що ми створюємо багато моментів, обнадіює і ми рухатимемося вперед, діючи все краще і навіть набираючи більше очок", — сказав нідерландський фахівець.

Наразі, Манчестер Юнайтед йде шостим у турнірній таблиці АПЛ.