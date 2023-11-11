Англія

Команда Еріка тен Гага насилу здобула три очки проти команди з нижньої частини турнірної таблиці АПЛ.

Манчестер Юнайтед у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Лутон із рахунком 1:0.

Перемогу команді Еріка тен Гага приніс єдиний гол у виконанні Віктора Лінделефа на 59 хвилині зустрічі.

Завдяки цій перемозі МЮ набрав 21 очок і тимчасово піднявся на шосте місце в АПЛ, а Лутон має шість балів і 17 рядок перед зоною вильоту з елітного дивізіону.

Манчестер Юнайтед — Лутон Таун 1:0

Гол: Лінделеф, 59.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Лінделеф, Регілон (Варан, 78) — Мактоміней, Еріксен (Маунт, 40) — Гарначо (Антоні, 68), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 78).

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Лок'єр, Ошо — Каборе (Адебайо, 86), Накамба (Мпанзу, 86), Барклі, Дауті (Кларк, 73) — Таунсенд (Чонг, 61), Огбене (Джайлс, 86) — Морріс.

Попередження: Каборе, Лок'єр.