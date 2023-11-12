Англія

Українець допоміг домінувати "канонірам" у грі.

У матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув перемогу над Бернлі з рахунком 3:1. Після гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував переможний для його команди двобій. Іспанського фахівця цитує BBC.

"Дуже задоволений грою та тим, як команда домінувала. Ми повністю заслужили на перемогу в цьому матчі.

Ми провокуємо захищатись, особливо проти організованих команд, суперник оборонявся дуже добре. Сьогодні ми багато створювали і щоразу становили загрозу.