Українець допоміг домінувати "канонірам" у грі.
Артета та Зінченко, Getty Images
12 листопада 2023, 12:46
У матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув перемогу над Бернлі з рахунком 3:1. Після гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував переможний для його команди двобій. Іспанського фахівця цитує BBC.
"Дуже задоволений грою та тим, як команда домінувала. Ми повністю заслужили на перемогу в цьому матчі.
Ми провокуємо захищатись, особливо проти організованих команд, суперник оборонявся дуже добре. Сьогодні ми багато створювали і щоразу становили загрозу.
Момент з другим голом був ідеальним. Команда відреагувала миттєво, у найкращий момент. Ми команда, яка здебільшого досягає поставлених цілей. Якщо Арсеналу потрібно оборонятися, то це має бути нашою перевагою.
Зінченко був чудовий в атаці та в обороні. Він виявив велику рішучість", — сказав іспанець.
Нагадаємо, що у грі проти Бернлі, першим голом
у цьому сезоні за Арсенал відзначився українець Олександр Зінченко.