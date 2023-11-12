Англія

"Містяни" продовжують слідкувати за бразильцем.

Манчестер Сіті взимку буде намагатися підписати півзахисника лондонського Вест Гема Лукаса Пакета. Таку інформацію надає UOL.

"Містяни", як і раніше, продовжують цікавиться 26-річним півзахисником. Манчестер Сіті хотів підписати бразильця ще влітку, але тоді трансфер зірвався. Футболіста підозрювали у порушенні правил ставок.

За інформацією джерела, манчестерський клуб планує зробити пропозицію щодо трансферу Пакета взимку, якщо футболіста буде виправдано.

Зазначається, що Пеп Гвардіола бачить у гравці збірної Бразилії футболіста, який здатний замінити Кевіна Де Брюйне у довгостроковій перспективі.

Цього сезону, Лукас Пакета зіграв за Вест Гем 15 матчів, забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.