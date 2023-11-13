Англія

Ізгой Манчестер Юнайтед та форвард Тоттенгема незабаром можуть залишити АПЛ.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо та нападник лондонського Тоттенгема Рішарлісон у зимове трансферне вікно можуть вирушити до Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, через недоступність до підписання Сона Хин Міна та Мохамеда Салаха, клуби Професійної ліги Саудівської Аравії вимушені звернути увагу на інших нападників англійської Прем'єр-ліги, зробивши 23-річного англійця та 26-річного бразильця своїми головними трансферними цілями в січні.

Зазначається, що як Санчо, так і Рішарлісон цікавили саудівські клуби наприкінці літнього трансферного вінгера, проте вінгер Манчестер Юнайтед тоді не виявив жодного бажання туди їхати, тоді як Тоттенгем не був зацікавлений у тому, щоб відпускати бразильського форварда.

На тлі поточної відсутності майбутнього Санчо в Манчестер Юнайтед через конфлікт із головним тренером Еріком тен Гагом та відсутності регулярного місця Рішарлісона у стартовому складі Тоттенгема ситуація взимку може змінитися.