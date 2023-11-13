Англія

Англієць в неймовірній формі.

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер, який зараз працює експертом на британському Sky Sports, висловився з приводу гри страйкера мюнхенської Баварії Гаррі Кейна. Його цитує портал Liverpool Echo.

"Днями, коли Кейн забив чергові два голи, я подумав, що він тепер має 17 м'ячів після 11 турів Бундесліги. Він вже випередив найкращого бомбардира минулого чемпіонату Німеччини.

Люди наголошують, що його результативність раптово зросла і потім кажуть: "Ну, у цій лізі грати простіше". На мою думку річ у іншому. Думаю, справа в тому, що він грає в домінуючій команді і демонструє такі показники, які б у нього були в команді на кшталт Манчестер Сіті або Ліверпуля", — заявив колишній футболіст Тоттенгема та Барселони.

Цього сезону, Гаррі Кейн демонструє вражаючи статистичні показника у складі Баварії. В 16 матчах за новий клуб він забив 21 м'яч та віддав 7 результативних передач.