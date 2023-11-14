Англія

Клуб може підписати нового футболіста-діаманта.

Манчестер Юнайтед цікавиться Жоау Невешем - повідомляє Інсайдер Фабріціо Романо.

Скаути клубу були присутні на поєдинку Бенфіки проти Спортінга та слідкували за талановитим півзахисником.

Поки що конкретної пропозиції для колективу не було, але Манчестер Юнайтед дуже уважно стежить за гравцем.

Опорний півзахисник почав регулярно грати у Бенфіці нинішнього сезону. Наразі він провів 17 матчів в усіх можливих турнірах та зробив 2 результативні дії.