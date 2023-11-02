Англія

Що не рекорд, то все глибше копає команда Еріка тен Гага.

Напередодні в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на Олд Траффорд Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед (3:0) та пробився до наступного раунду змагань.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

"Червоні дияволи" в цьому сезоні відверто не вражають, тож кожна наступна невдача команди Еріка тен Гага сприймається фанатами ще більш болісно, аніж попередня.

Раніше стало відомо, що Юнайтед оновили власний антирекорд за кількістю поразок на початку кампанії, який тримався понад 60 років.

А цього разу фахівці футбольної статистики занурились ще глибше в історичні записи та з’ясували наступне — від початку кампанії футболісти тен Гага провели вже 10 матчів на власному полі, із яких програли рівно половину: Брайтон (1:3), Крістал Пелес (0:1), Галатасарай (2:3), Манчестер Сіті (0:3) та власне остання гра.

Подібна жахлива статистика спостерігалась останнього разу ще тоді, коли не народився легендарний сер Алекс Фергюсон — у сезоні-1930/31.

Наступний матч команда Еріка тен Гага проведе в гостях проти лондонського Фулгема, тоді як удома наступного разу вона зіграє проти Лутона.