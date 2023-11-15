Англія

Требл приніс клубу дуже багато грошей.

За підсумками сезону-2022/23 англійський Манчестер Сіті зібрав так званий требл, здобувши головні трофеї Ліги чемпіонів УЄФА, англійської Прем’єр-ліги та Кубка Англії.

І вже на завершення календарного 2023 року в клубі традиційно вирішили підбити фінансову звітність та відзвітували про встановлення нового рекорду.

818,16 млн євро — такі великі кошти вдалось заробити "містянам" за звітній період, що перевищило показники року до цього на 114,5 млн євро.

При цьому чистий прибуток клубу виглядає вже менш скромно, проте все одно складає 92,28 млн євро, що перевищує відповідний період за сезон до цього на 47,86 млн євро — тобто майже в два рази.

Клуб оголосив, що найбільшими джерелами прибутку стали реклама, кошти від продажу прав на трансляції та сукупний прибуток у ігрові дні домашніх матчів.

Що ж до видатків, то рекордні зарплати склали їхню основну частину — 520 співробітників клубу отримали загалом 485,3 млн євро.

Нагадаємо, що в сезоні-2022/23 Манчестер Сіті оголосили найдорожчим брендом серед футбольних клубів у світі за версією Brand Finance Football 50 із вартістю активів у 1,51 млрд євро.