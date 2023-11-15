Англія

Опорник виграв з бразильським клубом Копа Лібертадорес.

Тоттенгем збирається поборотися з іншими клубами АПЛ за підписання бразильського опорного півзахисника Флуміненсе Андре, повідомляє портал talkSPORT.

"Шпори" приєдналися до гонки за 22-річного гравця, який також зацікавив Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Арсенал. Очікується, що він може перебратися до АПЛ вже взимку.

Щоб мати більше шансів на підписання бразильця Тоттенгем може відпустити П'єра-Еміля Гейб'єрга. Раніше повідомлялося, що в оформленні трансферу 28-річного данського півзахисника зацікавлений Ювентус.

У цьому сезоні Андре взяв участь у 55 матчах Флуміненсе у всіх турнірах і виграв з ним Копа Лібертадорес. Портал transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.