Копа Либертадорес

Довгоочікувана перемога бразильського клубу.

Бразильський Флуміненсе переміг аргентинський Бока Хуніорс (2:1) у фіналі Кубка Лібертадорес. Матч проходив в рідному місті "команди воїнів" Ріо-де-Жанейро на легендарній Маракані.

Бразильці забили першими на 36-й хвилині зусиллями Кано. В середині другого тайму "синьо-золоті" зрівняла рахунок завдяки колишньому гравцю української Таврії Адвінкули. Гра перейшла до овертайму, в якому на 99-й хвилині переможний гол забив гравець "Флу" Кеннеді.

Володарем трофею став колишній захисник донецького Шахтаря Марлон.

Флуміненсе вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес.

Бока Хуніорс — Флуміненсе 1:2

Голи: Адвінкула 72 — Кано 36, Кеннеді 99

Бока Хуніорс: Ромеро — Адвінкула, Фігаль (Вальдес, 113), Валентині, Фабра — Барко (Лангоні, 78), Медіна (Таборда, 105), Фернандес, Фернандес (Сараккі, 105) — Кавані (Бенедетто, 78), Мерентіель (Гансон, 90)

Флуміненсе: Фабіо — Шав'єр (Гуга, 85), Ніно, Мело (Марлон, 52), Марсело (Діого Гойяно, 80) — Гансо (Джон Кеннеді, 80), Арьяс, Мартінеллі (Вінісіус Ліма, 80), Андре, Кено (Браз, 103) — Кано

Попередження: Кавані 64, Фігаль 68, Лангоні 94, Сараккі 120 — Кено 67, Кеннеді 89, Ніно 105, Кано 120

Вилучення: Фабра 105 - Кеннеді 101