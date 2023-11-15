Англія

Півзахисник стабільно демонструє у Дортмунді високий рівень гри.

Арсенал і Ньюкасл виявляють значний інтерес до німецького атакуючого півзахисника дортмундської Боруссії Юліана Брандта, повідомляє видання BILD.

За даними BILD, Боруссія хотіла б отримати за 27-річного гравця близько 50 мільйонів євро. Лондонці давно спостерігають за Брандтом, а от "сороки" звернули на нього увагу після очних зустрічей у Лізі чемпіонів.

Зимовий трансфер вважається малоймовірним, а спортивний директор дортмундців Себастьян Кель відзначає важливість півзахисника для команди. У квітні Брандт продовжив свою угоду з Боруссією до липня 2026 року.

У цьому сезоні він взяв участь у 16 матчах "жовто-чорних" у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 5 асистами. Портал transfermarkt оцінює 27-річного плеймейкера у 40 мільйонів євро.