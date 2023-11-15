Англія

Керманич "альбіселесте" незадоволений поточною формою вінгера Манчестер Юнайтед.

Національна збірна Аргентини готується до своїх наступних поєдинків проти Уругваю та Бразилії, які пройдуть в рамках відбору на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер аргентинської команди Ліонель Скалоні розповів про те, чому він не викликав до збірної молодого вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

"Невиклик Гарначо пов’язаний із проблемою його поточної форми. Під час останніх викликів у нього не було достатньо хвилин на полі, і ми повинні думати і про людський аспект. У будь-якому випадку, він знаходиться на нашому радарі і буде частиною наших планів", — цитує слова Скалоні журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, свої наступні матчі у рамках відбору на ЧС-2026 проти Уругваю та Бразилії збірна Аргентини зіграє 17 та 22 листопада відповідно.

У поточному сезоні Алехандро Гарначо провів за Манчестер Юнайтед 16 поєдинків, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.