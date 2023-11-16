Англія

Керманич Евертона прокоментував останні виступи українського захисника.

Український фланговий захисник Віталій Миколенко за останні два матчі в складі Евертона, проти Крістал Пелес (3:2) та Брайтона (1:1), відзначився двома забитими м’ячами, що перевищило його показники результативності за 60 ігор у складі "ірисок" до цього.

24-річний виконавець таким чином привернув до себе шалену увагу з боку місцевих ЗМІ. І тому, допоки він перебуває в складі національної збірної України на час листопадової міжнародної павзи, головний тренер Евертона Шон Дайч учергове відповідав на питання журналістів щодо поточних кондицій власного підопічного.

"На мою думку, оборона для захисника має бути на першому місці. Тому його й називають захисником. Але зараз футбол змінився. Утім, я все ще люблю захисників, які вміють оборонятись. І Миколенко точно вміє це робити.

Однак зараз він почав показувати, що може проявити себе ще й в атаці. Віталій — рухливий гравець, сильний. Його фізична форма постійно покращується, як і його психологічний настрій.

Він заслуговує на ту похвалу, яку отримує. І зараз Миколенко насолоджується моментом", — заявив англійський фахівець.

У наступному турі Евертон прийматиме Манчестер Юнайтед.