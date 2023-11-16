Англія

Проте, не виключено, що клуб відпустить англійця в оренду.

Манчестер Юнайтед не готовий відпустити Джейдон Санчо за низьку ціну, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, боси МЮ знають, що деякі клуби спробують взяти Санчо в оренду, попросивши манкуніанців виплачувати більшу частину його зарплати у розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень.

Манчестер Юнайтед не виключає, що ухвалить пропозицію про оренду Джейдона, але тільки на вигідних умовах.

Нагадаємо, що 23-річний вінгер не грає за Юнайтед понад два місяці.